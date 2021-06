Lavori di manutenzione sulla linea, traffico ferroviario in tilt

CREMA - Traffico ferroviario in tilt stamane sulla linea Cremona Crema Treviglio Milano. A causa i lavori di manutenzione da parte di Rete ferroviaria italiana, i diretti per il capoluogo regionale e gli altri treni in servizio tra le 5 e le 9 hanno subito ritardi record, fino a 100 minuti. Pesantissimi i disagi per i pendolari che dovevano recarsi al lavoro a Milano: i principali treni hanno infatti accumulato oltre un'ora di deficit orario.