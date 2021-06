Tentano il furto al Banco Bpm, i vicini li fanno fuggire

CASALMAGGIORE - Ladri maldestri in azione nella notte tra domenica e lunedì in pieno centro storico, a due passi dalla piazza e dal municipio. Armati di fiamma ossidrica hanno tentato di scardinare l’inferriata di una finestra del palazzo che ospita il Banco Bpm in via Cairoli.

Ma all’una alcuni abitanti della zona erano ancora svegli, intenti a guardare la televisione. Il trambusto dei malviventi ha richiamato la loro attenzione e così si sono affacciati alle finestre per vedere cose stesse succedendo.

Tanto è bastato per convincere la banda, di fronte agli inattesi testimoni, ad abbandonare il piano e a tagliare l’angolo. Saliti in tutta fretta su un’auto che li stava aspettando, sono fuggiti in tutta fretta sgommando. Non si sa di preciso quale fosse l’obiettivo: il bancomat, poco distante dall’inferriata presa di mira, non è stato intaccato. Subito è partito l’allarme ai carabinieri che hanno iniziato le indagini raccogliendo alcune testimonianze.