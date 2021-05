Scatta l'allarme, assalto fallito al bancomat

GUSSOLA - Assalto al Bancomat del Crédit Agricole di Gussola, questa notte, mandato a vuoto dal sistema di allarme. Con un finale “da film”, perché i malviventi, per guadagnarsi una fuga sicura, hanno abbandonato lungo la strada provinciale 60 per Solarolo Rainerio anche dei chiodi a più punte.

Tutto è successo intorno alle due e trenta. Una banda di malviventi, che evidentemente aveva studiato in precedenza il colpo, si è introdotta nel cortiletto interno della filiale di Gussola del Crédit Agricole, posta in via Roma, lungo la strada provinciale Bassa di Casalmaggiore, circondato da una recinzione e sempre accessibile proprio per la presenza dello sportello del Bancomat. Una volta lì i malviventi hanno seguito il classico schema di questo tipo di furti, cercando di inserire la cosiddetta “marmotta” nello sportello per farla successivamente saltare. Solo che qualcosa è andato storto, visto che il sistema di allarme – evidentemente efficiente – è entrato in funzione e ha fatto scappare a gambe levate i ladri.