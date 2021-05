Investito da auto bimbo di 10 anni in bicicletta, non è grave

GRUMELLO - Tanta paura e apprensione nel primo pomeriggio a Grumello, dove un bambino indiano di 10 anni è stato investito da un'auto. È successo tutto poco dopo le 13 all'incrocio tra le vie Montebello e Riglio. Da quanto si è potuto apprendere, il piccolo ha attraversato all'improvviso la strada proprio mentre dal centro del paese, diretta sulla provinciale, stava sopraggiungendo un'Audi A4 condotta da un cinquantenne cremonese che non ha potuto evitarlo. La prudenza del guidatore, che viaggiava ad una velocità moderata, ha evitato il peggio. Il piccolo non ha riportato ferite gravi ed è stato ricoverato in ospedale a Cremona in codice verde da un'ambulanza del 118. I rilievi sono stati eseguiti da una pattuglia della Polstrada di Crema.