Schianto allo svincolo della Paullese, auto distrutte

GRUMELLO - Schianto fra due auto allo svincolo della Paullese in località Farfengo, tra Annicco e Grumello. Impatto violento e auto distrutte (una terminata fuori strada) ma per i conducenti traumi apparentemente non gravi. Entrambi, un 26enne rumeno di Soresina e un 61enne, sono comunque stati trasportati in ospedale per accertamenti. Per consentire i rilievi la provinciale è stata chiusa dalla polizia stradale. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Cremona, le ambulanze della Croce verde di Castelleone e Crema e due auto mediche del 118.