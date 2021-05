Fuoristrada lungo la Roggionese, coniugi feriti

SESTO (30 aprile 2021) - Fuoristrada con due persone ferite oggi intorno alle 16 lungo la Roggionese, all'imbocco del centro abitato di Sesto. Forse a causa di un malore l'uomo alla guida della sua Toyota Rav, mentre da Grumello stava raggiungendo Sesto, all'improvviso ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato in una roggia. Con lui viaggiava la moglie. Entrambi non hanno perso conoscenza e sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Cremona, accorsi sul posto con due ambulanze e l'automedica del 118. I coniugi sono stati ricoverati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Cremona. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Rilievi a cura della Polstrada di Pizzighettone.

