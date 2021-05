Sicurezza in casa, corso di Primo Soccorso per neo-genitori e familiari

CREMONA - La casa, per quanto appaia sicura, nasconde parecchie insidie. I più esposti sono i nostri piccoli: sono curiosi, si muovono, toccano, assaggiano tutto. Il corso mostrerà ai genitori le manovre di primo soccorso da praticare.

Di questo e molto altro parleranno le assistenti sanitarie Michela Marieschi e Simonetta Garolfi nel corso on line organizzato dal Consultorio di Cremona dell'Asst, in programma venerdì 21 maggio alle ore 10.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all’evento è sufficiente inviare un’email all’indirizzo consultorio.salutedonna@asst-cremona.it indicando Cognome, Nome e data di nascita. Gli operatori del Consultorio ricontatteranno gli interessati per fornire tutte le indicazioni per collegarsi alla diretta video.

PER INFORMAZIONI

Consultorio Familiare di Cremona - Via San Sebastiano, 14

E-mail: consultorio.salutedonna@asst-cremona.it

Tel. 0372 497798-791, lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 17

Cell: 335 6606685, lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 17