Quando nasce un fratellino, corso online per genitori

CREMONA (7 aprile 2021) - Il Consultorio dell'Asst di Cremona organizza dei video corsi online dedicato ai genitori in attesa di un nuovo figlio.

Nuovo appuntamento il 9 aprile alle ore 10

"QUANDO NASCE UN FRATELLINO", COME GESTIRE PAURE E GELOSIE

Un altro figlio non è semplicemente "avere un bambino in più". L'assetto famigliare cambia e deve ritrovare armonia ed equilibrio. CONFRONTARSI AIUTA!

ISCRIVETEVI AL VIDEO-CORSO ONLINE ORGANIZZATO DAL CONSULTORIO DI CREMONA inviando una mail a consultorio.psicosocio@asst-cremona.it

indicando Cognome, Nome e data di nascita. Verrete ricontattati via e-mail con le indicazioni per collegarvi alla diretta.

Intervengono la psicologa Cecilia Bernocchi e l'assistente sociale Agnese Tranchino.

PER INFORMAZIONI:

Consultorio Familiare di Cremona - Via San Sebastiano, 14

E-mail: consultorio.salutedonna@asst-cremona.it

Tel. 0372 497798-791, lun-ven, dalle 8.30 alle 17

Cell: 335 6606685, lun-ven, dalle 8.30 alle 17

Per prenotare/spostare una visita: 0372 497813, lun-ven, dalle 12.30 alle 14

