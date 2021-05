Genitori, come trovare un equilibrio fra famiglia e lavoro

CREMONA - "È arrivato il momento di rientrare al lavoro. Ci si sente sempre in conflitto fra casa e lavoro, sempre in debito di tempo e di ossigeno, sempre in colpa… cosa si può fare? Affrontiamolo insieme! La conoscenza delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità permettono ai genitori di essere informati sui congedi parentali e poter consentire la conciliazione degli impegni lavorativi con quelli familiari. E’ opportuno inoltre che le mamme lavoratrici o e i papà lavoratori sviluppino capacità positive per affrontare i cambiamenti previsto dalla transizione genitoriale per poter raggiungere nuovi equilibri". Di questo e molto altro parlerà Angela Parmigiani (Assistente Sociale e mediatrice famigliare) all’incontro online "Genitorialità e lavoro. Come trovare un equilibrio?”, che si terrà domani, venerdì 14 maggio, alle ore 10. L’evento è organizzato dal Consultorio di Cremona.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all’evento è sufficiente inviare un’email all’indirizzo consultorio.psicosocio@asst-cremona.it indicando Cognome, Nome e data di nascita. Gli operatori del Consultorio ricontatteranno gli interessati per fornire tutte le indicazioni per collegarsi alla diretta video.

PER INFORMAZIONI

Consultorio Familiare di Cremona - Via San Sebastiano, 14

E-mail: consultorio.salutedonna@asst-cremona.it

Tel. 0372 497798-791, lun-ven, dalle 8.30 alle 17

Cell: 335 6606685, lun-ven, dalle 8.30 alle 17