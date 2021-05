«Dillo al Presidente»

CREMONA - Martedì 25 maggio sarà il grande giorno della visita a Cremona del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato verrà accolto alle 11 in piazza del Comune dalla Fanfara dei Carabinieri e, in Cortile Federico II di Palazzo Comunale inaugurerà la targa in memoria delle vittime del Covid.

Alle 11.30 Mattarella sarà al Campus Santa Monica dell'Università Cattolica in via Bissolati, onorando la promessa fatta lo scorso anno. Un'ora più tardi il Capo dello Stato ripartirà per raggiungere l'aeroporto di Montichiari.

E in occasione della visita del Capo dello Stato, il quotidiano La Provincia di Cremona lancia una iniziativa che vuole coinvolgere i nostri lettori. Per questi l'invito è quello di inviarci tramite il numero WhatsApp 0372498264, testi o meglio ancora dei brevi video con messaggi rivolti al presidente Mattarella.