Mattarella all'inaugurazione di Santa Monica il 25 maggio

CREMONA (27 aprile 2021) - L'emergenza Covid-19 aveva costretto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a rinunciare alla visita a Cremona per l'inaugurazione del campus Santa Monica dell'università Cattolica, originariamente prevista per il 12 novembre. Come promesso, la cerimonia verrà recuperata. E il presidente Mattarella sarà regolarmente presente: l'appuntamento è fissato per il 25 maggio.



