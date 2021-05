Mattarella inaugurerà la lapide per le vittime del Covid

CREMONA - Nella visita alla città del prossimo 25 maggio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurerà la lapide in memoria delle vittime del Covid che sarà collocata in cortile Federico II, nel cuore (ancora sanguinante) di Cremona, proprio sotto i portici di palazzo municipale e di fronte alla Cattedrale. La cerimonia sarà, ovviamente, blindatissima e non sarà ammessa la partecipazione della popolazione. Ma non per questo verrà meno il profondo senso comunitario della celebrazione. Perché in quella targa sarà scolpito per sempre il dolore di tutta la gente cremonese.

Questa mattina le autorità cittadine hanno preso parte a un sopralluogo utile a definire gli spazi e i tempi dell'inaugurazione: in piazza del Comune si sono ritrovati, tra gli altri, il prefetto, Vito Danilo Gagliardi, il questore, Carla Melloni, il presidente del Consiglio comunale, Paolo Carletti, il comandante della Polizia stradale, Federica Deledda, e quello della Polizia locale, Pierluigi Sforza, il capo di Gabinetto del sindaco, Rosolino Azzali e l'assessore Barbara Manfredini. L'obiettivo è garantire la totale sicurezza della cerimonia, la massima efficienza della macchina organizzativa e la migliore accoglienza per il presidente Mattarella.

Lo stesso giorno, come già annunciato, il presidente della Repubblica parteciperà anche all’inaugurazione del nuovo campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, realizzato all'interno dell'ex Monastero di Santa Monica, recuperato grazie all'intervento della Fondazione Arvedi Buschini, all’interno dell’Accordo di programma a cui hanno aderito Comune di Cremona, Provincia di Cremona, Regione Lombardia, Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione Cariplo.

FOTO: FotoLive - Salvo Liuzzi