Pierina e Francesco, insieme anche per l'ultimo saluto

VESCOVATO - Ultimo saluto a Pierina Stagnoli e Francesco Mottana, la coppia di coniugi, lei 79 e lui 86 anni, che hanno perso la vita in un tragico incidente lungo la via Mantova. I due feretri hanno fatto l'ingresso nella chiesa parrocchiale di San Leonardo poco prima della 10.30. La cerimonia è stata celebrata da monsignor Attilio Arcagni e don Paolo Maria Tomasi.

«Bastava guardarli, i loro occhi e il loro sorriso dicevano tutto». Con queste parole amici e conoscenti hanno voluto ricordare Pierina Stagnoli e Francesco Mottana. Assieme condividevano la passione del ballo. Quando ancora l’emergenza sanitaria non aveva fermato le iniziative, amavano andare a ballare. Ed ora che non si poteva uscire di casa, si dilettavano tra le mura domestiche. Guardando le foto scattare da Pierina e pubblicate sui social emerge il suo grande amore per i fiori e le piante. Il suo giardino di via Ottorino Beltrami a Vescovato era rigoglioso e specchio del suo innato pollice verde.

Da quindici anni, dopo essere rimasti vedovi, erano una coppia. E l’11 gennaio del 2020 avevano deciso di compiere il grande passo: si erano sposati attorniati dagli affetti più stretti. Di quel giorno restano le foto su Facebook, lei in abito rosa color pastello, lui con un elegantissimo abito blu con i figli e nipoti nati dai due precedenti matrimoni. Il primo cittadino Gianantonio Conti ricorda ancora quel giorno.

«Quando ho suggellato la loro unione – racconta – ho visto nei loro occhi amore e complicità. Si vedeva che erano persone innamorate, affiatate, molto felici. Quando ho saputo della tragedia sono rimasto davvero colpito. A nome di tutta l’amministrazione comunale, mi stringo al dolore delle famiglie colpite da questa drammatica e improvvisa perdita. Mi sento personalmente ancor più coinvolto emotivamente essendo stato io a congiungerli in matrimonio nel gennaio del 2020».

FOTO: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI