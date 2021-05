Vescovato, non ce l'ha fatta l'86enne Francesco Mottana

VESCOVATO - Non ce l'ha fatta Francesco Mottana, l'86enne che ieri sera è stato coinvolto nell'incidente lungo la via Mantova all'altezza dell'incrocio con la Resca. Dopo la morte della moglie 79enne Pierina Stagnoli, questa notte si è spento anche lui.

Doveva essere una serata in famiglia, una festa a sorpresa per il compleanno della figlia Mariuccia, e invece si è trasformata in una tragedia. Un impatto violentissimo quello che si è verificato pochi minuti prima delle 20 che, secondo il racconto di alcuni testimoni avrebbe fatto ribaltare più volte l’utilitaria. Il conducente dell’Audi invece, forse nel tentativo di schivare la Panda, ha invaso la corsia opposta ed è andato a finire nel fossato a lato della carreggiata. Immediatamente sono arrivati i soccorsi. Sul posto due auto mediche e due ambulanze della Cremona Soccorso di Vescovato e della Croce Verde di Cremona.

I medici hanno capito la gravità della situazione e hanno cercato di salvare la vita alla donna, ma non c’è stato nulla da fare, il suo cuore non ha più ripreso a battere. Ai sanitari non è rimasto altro che constatarne il decesso e coprire il corpo ormai privo di vita con un telo.