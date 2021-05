In auto 700 grammi di hascish, arrestati due 21enni

CAPPELLA CANTONE - Un ragazzo e una ragazza, entrambi 21enni, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso, dai carabinieri dell’Aliquota Operativa di Crema, unitamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile e i carabinieri della Stazione di Pizzighettone.

I due - S.J. classe 2000 nato a Cremona, celibe, operaio ed incensurato e C.M.A. classe 2000, di nazionalità romena, nubile, barista ed incensurata - sono stati intercettati e fermati dalle pattuglie dell'Arma, mentre percorrevano in auto la S.P. 415 in località Cappella Cantone. Oltre al controllo dei documenti, i militari hanno perquisito anche la vettura, dove i due complici avevano occultato 700 grammi di hashish. La sostanza stupefacente sequestrata, una volta immessa nel mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe valso agli spacciatori circa 140 dosi da 5 grammi ciascuna, per un valore economico che oscilla dai 6.000 ai 7.000 euro. Posta sotto sequestro l’auto, al termine delle formalità di rito i due arrestati sono stati tradotti nelle Case Circondariali di Cremona e Brescia in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.