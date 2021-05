Sotto l'effetto di alcol e droga, aggredisce la moglie e tre carabinieri

CASTELVERDE - Prima ha aggredito la moglie, poi si è scatenato contro i carabinieri: un operaio tunisino di 48 anni - B.H.N., classe 1973, pregiudicato - è finito in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. L'uomo, sotto l'effetto di alcool e stupefacenti, si è reso protagonista di una vera e propria escalation di violenza: è stato fermato grazie alla prontezza e al coraggio di un militare fuori servizio.

Il carabiniere aveva appena terminato il suo turno di servizio alla Stazione di Castelverde e stava rincasando, quando un gruppo di passanti gli ha segnalato una violenta lite tra coniugi, poco distante. Il militare non ha esitato a raggiungere l’abitazione: l'uomo, evidentemente alterato, stava aggredendo la moglie e dopo essersi accorto della presenza del carabinier si è rivolto minacciosamente verso contro di lui. Ne è nata una colluttazione nella quale il tunisino più volte ha tentato, senza riuscirvi di sottrarre l’arma d’ordinanza al militare. Quest’ultimo, nel tentativo di allontanare l’aggressore dalla moglie in preda al panico, ha continuato ad attirare verso di se l’uomo fino a raggiungere la vicina caserma. Nel frattempo, in supporto al militare, è giunta una pattuglia della Sezione Radiomobile di Cremona che, non senza fatica, è riuscita ad immobilizzare l’uomo, completamente fuori di sé. Anche i due carabinieri giunti in ausilio sono stati aggrediti dal 48enne tunisino che, infine, è stato portato in caserma a Cremona in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna. I tre militari coinvolti nell’aggressione hanno riportato delle lesioni lievi, immediatamente curate e giudicate guaribili in pochi giorni.