Rapporto tra nonni e nipoti, la parola agli esperti

CREMONA (20 aprile 2021) - Affrontare il cambiamento del proprio ruolo in famiglia, da genitore a nonno e da figlio a genitore, può portare alla ricerca di un nuovo equilibrio e di una diversa definizione dei “compiti”. Tra nonni e nipoti si crea un legame sostanziale ed essenziale: i nonni danno supporto e sostegno, amore incondizionato e sono la memoria storica della famiglia, ma non solo: la loro presenza e il loro supporto può costituire motivo di sicurezza e tranquillità anche per i neogenitori.

Di questo e molto altro parleranno Angela Parmigiani (Assistente Sociale e mediatrice famigliare) e Michela Marieschi (Assistente Sanitaria) all’incontro online "Nonni e nipoti. La gioia dell’incontro”, che si terrà il prossimo 23 aprile alle ore 10:30. L’evento è organizzato dal Consultorio di Cremona.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all’evento è sufficiente inviare un’email all’indirizzo consultorio.psicosocio@asst-cremona.it indicando Cognome, Nome e data di nascita. Gli operatori del Consultorio ricontatteranno gli interessati per fornire tutte le indicazioni per collegarsi alla diretta video.

PER INFORMAZIONI

Consultorio Familiare di Cremona - Via San Sebastiano, 14

E-mail: consultorio.salutedonna@asst-cremona.it

Tel. 0372 497798-791, lun-ven, dalle 8.30 alle 17

Cell: 335 6606685, lun-ven, dalle 8.30 alle 17

