Orienteering, in 200 dal Nord Italia alla gara

SABBIONETA - Sono circa duecento i partecipanti alla gara di orienteering attraverso le vie cittadine a cura dell’Atletica Interflumina.

Soddisfatto il presidente Carlo Stassano: «Gli iscritti sono arrivati da tutto il nord Italia, con la parte del leone impersonata dall’Emilia Romagna».

Dopo il ritrovo al palazzetto dello sport, alle 16 è stata data la prima partenza nei pressi della Galleria degli Antichi, con un percorso ‘caccia al tesoro’ da 800 metri in linea d’aria e 1200 sviluppati – al quale hanno preso parte le famiglie con i loro bambini – e uno Elite da 1200 in linea d’aria.

Previsto anche un percorso esterno, per i più esperi, da 2 chilometri e mezzo in linea d’aria di 4400 metri sviluppato. Dopo il via, è stato tutto un brulicare di concorrenti per le vie della Città Ideale, sotto gli sguardi un po’ stupiti dei visitatori che non erano al corrente della competizione. Una bella vetrina per Sabbioneta e una notevole iniezione di vivacità in una giornata con picchi da 22 gradi, cadenzata dal commento dello speaker Corrado Arduini, presidente della Federazione italiana sport orientamento dell’Emilia Romagna. Un benvenuto a tutti, con il grazie per la magnifica giornata, è stato espresso dal vicesindaco Franco Alessandria, delegato per lo Sport.

E domani si replica in modo diverso con la mountain bike orienteering a Martignana, grazie all’Eridano Adventure di Andrea Visioli. I partecipanti saranno meno, visto che la disciplina è un po’ particolare. In programma una doppia gara di Coppa Italia Sprint e Middle: ritrovo alle 8.30 al centro sportivo e prima partenza alle 10. Al via, primo al mondo a farlo, un atleta con una gamba sola: Andrea Devicenzi.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI