Soncino, le Mura all’antico splendore

SONCINO - Nuove mura, o meglio vecchie ma rinnovate, in arrivo. Al via il progetto per il restauro conservativo della cinta del Quattrocento che circonda tutto il centro storico della città. Se ne occuperà lo studio dell’architetto Filippo Sbarretti, di Piacenza. L’opera dovrebbe costare complessivamente, almeno in questa fase, attorno ai 400 mila euro.

Il Comune ha vinto un bando regionale, quindi i fondi ci sono già. Preparare le carte che dovranno poi avere l’ok dalla Soprintendenza comunque richiede tempo e dunque, considerando che di mezzo c’è anche una consistente gara d’appalto, sarà difficile vedere dei cantieri prima della fine dell’anno.

«Pulizia, disinfestazione, collegamento e ripresa dei tratti maggiormente compromessi. In alcune zone si renderà necessario consolidare e ricucire le mura ma il tutto, naturalmente, sarà fatto sotto la sorveglianza e il coordinamento della Soprintendenza. La prima area d’intervento — spiega l’architetto Sbarretti — andrà da Porta Mattina a Porta Sera».

Concluso nel frattempo il lavoro dei droni che, osservati con meraviglia e divertimento dai residenti dei bastioni nei mesi scorsi, hanno interamente mappato le strutture difensive per rendere più agevole il lavoro degli studiosi. Ora non resta che attendere il via dai Beni Culturali.