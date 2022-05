Colonie Padane, arriva il primo Festival delle Trottole d’Italia

CREMONA - Si terrà il weekend del 28 e 29 maggio, dalle ore 10 alle 19 nella cornice del Parco delle Colonie Padane a Cremona, il primo Festival delle Trottole d’Italia. Un Festival imperdibile per tutte le persone che sono ancora un po’ bambini dentro e che ha come protagonista la trottola, un piccolo pezzetto di legno che girando riesce a stupire intere generazioni. Durante l’intero weekend di Festival ci saranno l’esposizione delle creazioni dei migliori Trottolai d’Italia, i ludobus che animeranno il parco con i loro giochi tradizionali, le piste di trottole su cui sfidarsi in battaglie e tornei ed un mercatino artigianale.

FESTIVAL DELLE TROTTOLE D'ITALIA

Il Festival delle Trottole sarà un grande evento family friendly, nella cornice del Parco delle Colonie Padane, in cui potrete sbizzarrirvi nel gioco con oltre 400 postazioni di particolarissimi giochi in legno della tradizione popolare. Si potrà assistere alle imperdibili Olimpiadi Della Trottola, a cura del più grande lanciatore di trottole italiano, Rocco Cosca, che insegnerà come lanciare la trottola acrobatica. In programma la piccola mostra dedicata al progetto “Trottolarte”o ancora l’esposizione delle creazioni dei migliori Trottolai d’Italia. Al Festival partecipano anche trottolai provenienti da Messico, Stati Uniti, Spagna, Francia e Ungheria, entusiasti di approdare nella terra dove la trottola ha una lunga tradizione dal nord al sud.

Programma del Festival delle Trottole

• Trottolai da tutta Italia

• Il Campionato italiano UISP della Trottola

• Ludobus e giochi della tradizione popolare

• Giochi da tavolo

• Teatro di Strada

• Durante il Festival ci sarà il Record Italiano di trottole girate contemporaneamente (Speriamo

1000!)

Il programma completo su www.festivaldelletrottole.it.

Col festival e le varie attività sul territorio, Energia Ludica vuole create una comunità giocante è una comunità che collabora, che si relaziona, che cresce e valorizza le differenze intergenerazionali.

Associazione Energia Ludica – tel. 349.2159549 – uomoludico@gmail.com – www.energialudica.it