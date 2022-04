Run for Parkinson, 500 iscritti e 250 alla partenza della corsa podistica

CREMA - Ottava edizione della Run for Parkinson stamattina in Piazza Duomo. Ottimo riscontro per la raccolta fondi in favore dell'Associazione La tartaruga Onlus, che da anni segue i malati di Parkinson e le loro famiglie: 500 iscritti con 250 partenti alla corsa podistica non competitiva sulle distanze di 3, 5 e 10 km con arrivo ancora in Piazza Duomo.

FOTO E RIPRESE: FOTOLIVE/JACOPO ZANINELLI