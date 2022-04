Ultimo saluto commosso a Peppo Quaini, Cattedrale gremita

CREMONA - La Cattedrale di Cremona gremita per l'ultimo saluto a Giuseppe Quaini, stimato imprenditore agricolo di Castelverde scomparso all'età di 67 anni dopo aver lottato contro un male inesorabile.

Poco dopo le 10 il feretro è arrivato in piazza del Comune accompagnato dai familiari e ha fatto il suo ingresso nell'edificio religioso. In tanti hanno voluto salutare l'amico, il collega e colui che ha portato Cremona nel mondo dal punto di vista della zootecnia. Durante l'omelia don Luigi Parmigiani lo ha ricordato con profonda stima e affetto sia dal punto di vista personale che come imprenditore, ponendo l'accento sul mistero della morte.

Presenti anche i parroci, di oggi e di ieri, di Castelverde. Don Giuliano Vezzosi all'ingresso ha voluto salutarlo e rimarcare «le tante comunità qui presenti per presentarlo al Signore».

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI