Il Punto prelievi è una realtà: «Potenziamento dei servizi»

CASALMAGGIORE - Alle 14.30 è stato inaugurato il nuovo Punto prelievi di via Petofi 4, frutto della collaborazione fra Asst di Cremona e la cooperativa sociale Progetto Assistenza.

Dopo il taglio del nastro, il sindaco Filippo Bongiovanni ha espresso la propria soddisfazione: «Era ora che con Asst si riprendesse ad effettuare il punto prelievi in una nuova zona, però sempre centrale, facilmente raggiungibile, servita da un parcheggio gratuito. È un ottimo risultato, una nuova ripartenza dopo questi due anni di pandemia. Non vedo l’ora poi che la Casa di Comunità sia rafforzata».

Il direttore sanitario di Asst, Rosario Canino, ha spiegato che il punto prelievi è stato aperto perché «la pandemia ci ha costretto a rivedere i nostri spazi all’interno di piazza Garibaldi. Un grazie a Progetto Assistenza. I locali sono molto accoglienti, centrali. Vedo un’ottima realizzazione. Al più presto inizieranno i prelievi senza prenotazione».

Il direttore generale di Ats Valpadana, Salvatore Mannino, ha osservato che il nuovo punto prelievi «rientra nelle attività di potenziamento della rete territoriale nelle sue varie forme, che vedrà nelle Case di Comunità e negli ospedali di Comunità il punto di arrivo delle progettazioni, come gli ambulatori territoriali. Tutti i punti di accesso in una logica di prossimità, e quindi diffusi sul territorio, sono assolutamente benvenuti ed essenziali. Come sempre la collaborazione con soggetti del territorio si rivela vincente in una logica di sussidiarietà nel potenziamento dei servizi».

La parola è poi passata a Davide Bozzini, coordinatore delle risorse umane di Progetto Assistenza: «Innanzitutto siamo orgogliosi di iniziare questa nuova avventura. La cooperativa ha optato per avere due linee di ingresso, una per accessi liberi e una su prenotazione. È un po’ una ripartenza. Penso siamo i primi a permettere l’accesso diretto ai cittadini e ne siamo orgogliosi. Come organizzazione abbiamo due accettazioni e due sale per erogazione dei servizi. Il nostro punto di riferimento sarà l’ospedale Oglio Po per la consegna degli esami. Prevediamo di effettuare circa 20 mila prelievi all’anno. Puntiamo ad arrivare a 70-80 prelievi al giorno da elaborare».

Maria del Pilar Esteban, responsabile del laboratorio analisi dell’Oglio Po: «Siamo felici di aprire il punto prelievi a Casalmaggiore. Abbiamo lavorato tanto per averlo e qui siamo in un bellissimo posto. Per ottenere i risultati degli esami le tempistiche sono diverse. Alcuni escono il giorno stesso, la maggioranza in 48 ore, per altri la refertazione è molto più lunga. Per quanto riguarda i pazienti del Centro Tao, potranno venire qui a fare il prelievo e ritirare il referto in giornata».

A seguire don Alfredo Assandri, cappellano dell’ospedale Oglio Po, ha impartito la benedizione sui presenti e sui locali. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte anche Gianluca Bracchi, direttore amministrativo dell’Asst Cremona, Paola Mosa, direttrice socio-sanitaria, Stefano Assandri, presidente della sezione Avis di Casalmaggiore e Giovanni Bozzini, presidente di Progetto Assistenza.

Gli infermieri in servizio saranno Vincenzo Russello, Germana Sbernini, Jennifer Siragusa, Carolina Somenzi, Elena Pezzetti. Operatrici amministrative: Lara Ferrari e Giulia Zecchini.

Ma quali sono i vantaggi offerti dal nuovo punto prelievi. «Il maggior vantaggio per i cittadini che usufruiscono del servizio pubblico rispetto a quello privato è senza dubbio la facilità di condivisione degli esami con i medici di medicina generale - sottolinea Davide Bozzini -. I sistemi privati danno la possibilità di accedere ai risultati degli esami, una volta scaricati però è necessario che vengano consegnati ai propri medici. Il sistema pubblico invece, una volta analizzati gli esami, garantisce una condivisione automatica degli stessi oltre alla registrazione dei risultati sul fascicolo sanitario del medico».