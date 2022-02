Punto prelievi, la nuova struttura operativa da martedì

CASALMAGGIORE - Partirà il prossimo martedì 1 marzo l’attività del nuovo Punto Prelievi di Casalmaggiore gestito da Asst Cremona e cooperativa Progetto Assistenza. Situato in centro città — via Sandor Petofi 4 – il nuovo servizio è facilmente accessibile e privo di barriere architettoniche. Nelle vicinanze si trova un ampio parcheggio, raggiungibile anche con i mezzi pubblici. La struttura comprende due box prelievi e ha un’ampiezza complessiva pari a circa 200 metri quadrati, di cui 130 dedicati esclusivamente alla sala d’attesa, che può accogliere fino a 25 utenti garantendo il distanziamento.

L’esterno del Punto prelievi che sarà operativo da martedì prossimo

ORARI DI APERTURA.



Il punto prelievi sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 10.30 e al sabato dalle 7.30 alle 09.30.



COME SI ACCEDE.



Si potrà accedere sia liberamente che su prenotazione (sempre con impegnativa del medico) al numero 0375/203401, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 13.



INAUGURAZIONE.



Il Punto Prelievi sarà ufficialmente inaugurato lunedì e prende sostanzialmente il posto di quello inizialmente aperto in piazza Garibaldi dall’Asst nei locali del Presidio socio sanitario territoriale all’interno dell’ex Palazzo Turati, poi chiuso nel 2020 come misura precauzionale legata all’emergenza sanitaria, vista la ristrettezza dei locali. «Progetto Assistenza» si è aggiudicata la gara, vincendo la concorrenza di un’altra cooperativa presente sul territorio, grazie alla validità del progetto. In precedenza i locali sottoposti a ristrutturazione erano utilizzati da un’attività commerciale.



LA COOPERATIVA.



Progetto assistenza si occupa di assistenza a persone anziane e soggetti fragili. Dispone di infermieri, fisioterapisti e personale ausiliario per rispondere a qualsiasi esigenza sanitaria e socio assistenziale, opera anche in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale ed è convenzionata con diversi Comuni. Si occupa inoltre, in regime di accreditamento, della ricerca e selezione di assistenti familiari, cioè badanti.

Nel caso specifico fornirà il personale per i prelievi e curerà il servizio di prenotazioni e front office. Le analisi dei campioni saranno effettuate nei laboratori dell’ospedale Oglio Po. Inizialmente si pensava che l’attivazione del nuovo servizio potesse avvenire nella seconda metà di settembre, ma c’è stato qualche slittamento di tempi legati all’iter autorizzativo con la validazione dei locali e la successiva autorizzazione sanitaria per l’avvio dell’attività effettuata dall’Ats Valpadana.

Nella scelta di Asst e di Progetto Assistenza ha pesato la vicinanza dell’edificio alla strada statale 343 Asolana e al centro cittadino.