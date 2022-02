Sversamento di nafta nel canale

RIVAROLO DEL RE - Grosso sversamento di nafta oggi nel canale Comula, il corso d’acqua che dalla zona dei Lamari a Vicobellignano, frazione di Casalmaggiore, attraversa il territorio comunale di Rivarolo del Re, parzialmente all’aperto e parzialmente no, per proseguire fino a Commessaggio.

Impegnato in prima persona a verificare l’accaduto il sindaco di Rivarolo, Luca Zanichelli, dalle 15 a poco prima delle 18. Il fatto ha creato una mobilitazione di uomini per tutto il pomeriggio.

NOTEVOLE QUANTITATIVO DI CARBURANTE.

«Siamo stati avvertiti da passanti che a Villanova hanno notato la presenza della nafta, avvertibile sia per il colore verde-blu che per l’odore – racconta il primo cittadino –. Abbiamo fatto subito un sopralluogo lungo tutto il corso d’acqua vedendo che si trattava di un notevole quantitativo di carburante, che si è esteso fin quasi a Brugnolo. Vista la situazione, sono stati chiamati i carabinieri della locale stazione, la polizia provinciale e il Consorzio di Bonifica Navarolo. Si è provveduto a chiudere prima possibile le paratoie lungo il canale per evitare il propagarsi del gasolio».

Zanichelli aggiunge che non ci sono idee sulle cause di quanto avvenuto: «Per il momento non si sa se si sia trattato di un incidente o di un fatto volontario. Di certo, se è stato un fatto doloso, i responsabili devono sapere che prima o poi verranno individuati. Si tratta di un fatto grave per le conseguenze che ha a livello ambientale e pertanto cercheremo di capire, con gli elementi che abbiamo a disposizione, che cosa sia successo e perché. Il personale del Navarolo si è impegnato comunque molto per bonificare quanto era possibile, svolgendo un’opera di assoluta importanza.