Incendio in un'azienda agricola: danni ingenti, animali imprigionati nelle fiamme

STAGNO LOMBARDO (Forcello) - Incendio di vaste dimensioni in un'azienda agricola al Forcello, lungo la Bassa per Casalmaggiore, nel primo pomeriggio. Ingenti danni alla struttura, in fumo le rotoballe. Intrappolati nelle fiamme anche diversi animali che non è stato possibile mettere in salvo. Ancora non individuate le origini del rogo, di certo il vento ha facilitato la propagazione delle fiamme.

I vigili del fuoco di Cremona sono ancora all'opera per domare l'incendio con l'aiuto anche delle autobotti dell'azienda agricola.

Sul posto il sindaco di Stagno Roberto Mariani e la polizia locale dell'Unione Fluvialis Civitas.