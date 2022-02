Rogo domestico, danni solo al tetto: gli inquilini si sono messi al sicuro

SONCINO - Paura, sirene ma fortunatamente nessuna grave conseguenza nel quartiere Brolo. Massiccio l’intervento dei vigili del fuoco da Crema, Brescia, Chiari e Orzinuovi per domare un rogo domestico scatenatosi in una villa di via Einaudi.

Ad allertare i pompieri, giunti di gran carriera, una vicina di casa che ha notato un’inquietante colonna di fumo alzarsi dal caminetto. La prontezza d’intervento ha permesso di evitare il peggio. Danni consistenti soltanto al tetto dell’abitazione: gli inquilini si sono messi al sicuro. Ad accendere la miccia sarebbe stata la stufa a pellet, da chiarire se per un malfunzionamento o a causa del forte vento. Qualche colpo di tosse per i padroni di casa e poco più. Non è stato necessario l’intervento del 118.