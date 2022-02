A fuoco la villa in legno: paura nella notte

CAPRALBA - Hanno trascorso la notte in bianco i residenti della villa in legno di via Albarella 12, nel quartiere residenziale del paese. Poco dopo l’una di ieri sono stati svegliati da un principio di incendio sviluppatosi dalla canna fumaria dell’abitazione. Hanno chiamato immediatamente i vigili del fuoco, e proprio la tempestività dell’intervento ha evitato guai peggiori. Fortunatamente, nessuno è rimasto intossicato e la villa si è tutto sommato salvata.

Pochi minuti dopo la telefonata un equipaggio dei vigili del fuoco di Crema ha raggiunto l’abitazione, mentre gli stessi proprietari si erano già dati da fare per cercare di limitare i danni. I pompieri sono saliti sul tetto e hanno circoscritto le fiamme: questa mattina la copertura si presentava con gli evidenti segni dell’incendio e senza più il camino. Il lavoro della squadra è andato avanti per alcune ore, con le necessarie verifiche di sicurezza sul tetto e sul resto della casa. Sono riusciti ad evitare che le fiamme si si propagassero alle pareti in legno dell'abitazione. Pare che la canna fumaria in pietra avesse una crepa, peraltro seminascosta. Da qui sarebbe partita la scintilla.