Addio a Lazzari: "Ha vissuto con intensità e qualità la sua vita"

VICOMOSCANO (CASALMAGGIORE) - Grande partecipazione questa mattina alle esequie di Andrea Lazzari, scomparso nel tardo pomeriggio di lunedì all’età di 44 anni. La funzione è stata presieduta dal parroco don Giuseppe Manzoni che nell’omelia ha sottolineato come Andrea, pur colpito dalla malattia, non si sia mai pianto addosso ma abbia sempre saputo vivere con grande intensità e qualità la sua vita, usando al meglio il suo tempo. Un concetto ribadito da una toccante testimonianza letta alla fine della messa. “Il dolore del distacco è logico ci sia, ma pensiamo a tutto il bene ricevuto da Andrea”. Presente una delegazione dell’Associazione nazionale carabinieri di Casalmaggiore, cui Lazzari era iscritto da anni. Al termine lungo corteo verso il cimitero locale per la sepoltura. -

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI