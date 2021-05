Mattarella, gli ultimi preparativi

CREMONA - I dettagli della visita del Capo dello Stato sono stati vagliati oggi pomeriggio nel corso della riunione presieduta a palazzo del Governo dal prefetto, Vito Danilo Gagliardi, presenti i responsabili delle forze dell’ordine e delle istituzioni. Tempi, spostamenti, percorsi, eventuali alternative sono stati esaminati a 360 gradi. Per capire di cosa si tratta, basta seguire una variabile, quella delle condizioni meteorologiche. Per domani i meteorologi prevedono a Cremona condizioni di tempo buone (tra le 11 e le 13 temperature tra gli 22 e i 23 gradi e nessuna precipitazione). Ma oggi è piovuto molto e questo incide sulla parte del protocollo che prevede, a Santa Monica, la presenza del presidente Sergio Mattarella sul manto erboso del campus. La pioggia lo ha reso fradicio, quindi si potrà seguire il programma originario soltanto se il prato sarà asciugato, se necessario grazie un intervento ad hoc dei giardinieri. In caso contrario, altro percorso sempre all’interno del Campus.