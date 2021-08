Torna per la settima edizione in Piazza Roma, la carovana di food truck di Eatinero con tutte le loro specialità regionali, etniche e gourmet in modalità street food!

ITALIAN STREET FOOD AWARDS - ITALIA

Eatinero Cremona 2021 è stato scelto dagli European Street Food Awards, il più importante concorso di street food al mondo, per selezionare il miglior food truck italiano.

Le cucine su ruote che parteciperanno all'evento di Piazza Roma si sfideranno per conquistare l'ambitissimo titolo. Sarà una giuria di esperti a decretare il vincitore mentre il pubblico dovrà eleggere il miglior food truck per la categoria "People Choice". Sarà possibile votare durante i tre giorni del Festival, segui questa pagina per conoscere le modalità di voto!

BIRRA ARTIGIANALE

Solo agli eventi di Eatinero.it l'immancabile birrabus di Birra di Classe con una selezione quasi infinita di birra artigianale italiana spillata da uno scuolabus d'epoca rivisitato!

Evento organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona e Confesercenti della Lombardia Orientale

Craft beer partner: birra di classe

Media Partner: Radio Bruno