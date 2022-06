Nazionale non vedenti ai mondiali, Paul Iyobo è capocannoniere

CREMA - La Nazionale azzurra di calcio a 5 non vedenti si è qualificata ai mondiali del 2023 che si disputeranno in Inghilterra, dopo aver ottenuto il 5° posto nel campionato europeo che si sta disputando a Pescara.

Il capocannoniere dell'europeo è stato l'attaccante dell'A.C. Crema 1908 Paul Iyobo, con 11 reti segnate nel campionato. "Il gol per me non è altro che la conclusione di un'azione costruita dai miei compagni - commenta il goleador -. Sono contento di aver guadagnato qualcosa di personale, non mi sarei mai aspettato di arrivare a questo punto".