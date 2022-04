Febbre altissima verso un sogno: clima da stadio per la Cremonese

CREMONA - Sale la febbre per la delicata sfida tra Cremonese e Cosenza che vedrà la squadra di Pecchia impegnata nella corsa ai vertici della classifica. Stamattina oltre un centinaio di sostenitori grigiorossi si è presentata al Centro Arvedi per sostenere la squadra durante la seduta di allenamento. La squadra prima di iniziare il lavoro è andata a raccogliere sotto la tribuna gli applausi e il sostegno dei tifosi. ‘Grazie per la stagione che ci state facendo vivere e per le emozioni che ci state regalando. Queste valgono più della serie A’, le parole pronunciate dai sostenitori ai giocatori che hanno ringraziato. Poi è scattato l’allenamento in un clima da stadio per caricare la squadra in vista dell’appuntamento in programma a Pasquetta alle ore 15.