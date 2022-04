Calcio, Cremonese-Alessandria: Stadio Zini ore 19

CREMONA - Contro l’Alessandria - oggi alle 19 allo Stadio Zini - mancherà la coppia di difensori centrali: Bianchetti è squalificato, Okoli si è fermato in allenamento per un infortunio molto serio che dovrà essere valutato bene. Stasera, Ciofani e compagni provano ad allungare la striscia di imbattibilità contro un’Alessandria che non vede la vittoria da troppo tempo, ma che non ha abbandonato la speranza di strappare la salvezza senza passare per i playout.