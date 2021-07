A casa di Bastoni orgoglio tricolore

PIADENA DRIZZONA - Quasi tre ore di tensione, attesa e delusioni che a pochi minuti dalla mezzanotte hanno fatto esplodere letteralmente di gioia piazza Garibaldi quando è arrivato il rigore decisivo. Piazza Garibaldi è stata trasformata in un’arena sportiva, ieri sera, per la finale degli Europei di calcio, ai quali è stato possibile assistere con una qualità notevole grazie all’installazione di un sofisticato ledwall ad alta definizione tra il campanile della chiesa di Santa Maria Assunta e l’ingresso del chiostro dalla parte della Parrocchia.

Circa 250 le persone arrivate nel centro del paese per godersi, insieme, la grande sfida. Sfidando un po’ i timori delle ultime ore legati all’emergenza sanitaria, il sindaco Matteo Priori ha voluto in prima persona offrire l’opportunità di questo grande schermo che ha irradiato le immagini ricevute via satellite, per avere la massima definizione, tramite una parabola installata nel chiostro. «Ho voluto che la partita, così importante per noi piadenesi visto che abbiamo un nostro concittadino in Nazionale, Alessandro Bastoni, fosse pienamente godibile e per questo, proprio puntando sulla qualità, mi sono affidato a Mauro Pozzi per la scelta dell’apparato», dice il primo cittadino. «Il paese lo meritava - sottolinea Priori -, queste sono occasioni che non capitano tutti i giorni. E diciamo pure che Piadena Drizzona, grazie ad Alessandro, è un po’ il dodicesimo uomo in campo» scherza Priori. La partecipazione all’evento, com’era lecito attendersi, è stata elevata ed è stata pienamente ripagata. Caroselli di auto, trombe, grande festa. E Bastoni è campione europeo.