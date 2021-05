Daniele e il suo assassino Patrick: due vite distrutte

CASALMAGGIORE - Due giovani vite distrutte. Daniele Tanzi, di Casalmaggiore, aveva solo 18 anni: è morto la notte scorsa in un mulino abbandonato, nella prima periferia di Parma. Patrick Mallardo di anni ne ha solo due di più: è stato lui a sferrare le 24 coltellate che hanno ucciso Daniele. Davanti agli uomini della Questura ha confessato che a scatenare la sua furia omicida è stata la gelosia per la ex fidanzata, Maria Teresa.

C'era anche lei, al primo piano dell'ex mulino. Ha assistito al brutale delitto ed è rimasta ferita lei stessa. Ora ricostruire ciò che è accaduto esattamente poco dopo la mezzanotte di un 5 maggio di sangue è compito degli inquirenti. Intanto, resta il senso di un dramma impossibile da descrivere. E da accettare.