David Garrett a Cremona, un'audizione speciale al Museo del Violino

CREMONA - In occasione della Giornata Mondiale del Violino, che ricorre oggi, 13 dicembre, il Museo del Violino ha condiviso sui social network un video in cui la superstar David Garrett suona tre celeberrimi Stradivari fra i legni dell'auditorium Giovanni Arvedi: il Cremonese 1715, il Golden Bell 1668 ca. e il Lam-ex Scotland University 1734. "Sono molto felice di essere a Cremona, in questo splendido museo - dice Garrett prima di impugnare gli strumenti - perché questo è probabilmente il più grande sogno di ogni violinista". Garrett non si limita a dare sfoggio del proprio immenso talento, ma si sofferma a commentare le caratteristiche dei singoli capolavori della liuteria cremonese. Il filmato è stato registrato lo scorso settembre in occasione della visita del virtuoso.