David Garrett a Cremona suona "Il cannone giramondo"

CREMONA - La superstar del violino David Garrett ha fatto visita alla capitale della liuteria per partecipare al progetto di charity "Il cannone giramondo", ideato da Luiz Amorim, liutaio brasiliano con bottega nel cuore di Cremona, proprio al fianco del Museo del Violino. Amorim ha realizzato una copia del celeberrimo strumento creato da Guarneri del Gesù e appartenuto a Niccolò Paganini con l'intento di farla suonare e autografare dai più importanti violinisti al mondo. La firma di Garrett si è così aggiunta a quella di Joshua Bell, Daniel Hope, Francesca Dego, Philippe Quint e altri ancora. "Il cannone giramondo" verrà messo all'asta per raccogliere fondi da destinare all'Instituto Baccarelli di San Paolo del Brasile, che mette in campo iniziative a favore dell'educazione musicale di bambini e adolescenti svantaggiati in Brasile contribuendo, in questo modo, allo sviluppo socioculturale del Paese sudamericano. Nella sua sortita cremonese, Garrett non si è risparmiato una tappa al Museo del Violino, dove aveva suonato nel 2016, e si è concesso anche un selfie scherzoso accanto alla statua di Antonio Stardivari. Infine, ha affidato ad Instagram la sua speciale dedica: "Sono onorato di essere stato invitato al Museo del Violino di Cremona. Mi sto divertendo tantissimo".