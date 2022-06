Parco dell’Oglio, per il vice sindaco «il rogo di sabato forse è doloso»

SONCINO/TORRE PALLAVICINA - Dopo il rogo di sabato mattina, le indagini. Troppo presto per parlare di certezze, le piste però ci sono. Quello del Parco dell’Oglio, in zona Torre al confine col Soncinese, potrebbe essere stato, secondo il vicesindaco Lorenzo Moro Gattini «anche di natura dolosa». Il numero due di via Santi Nazario e Celso non si sbilancia ma segue il caso con molta attenzione: «Siamo in stretto contatto con le forze dell’ordine. L’Arma dei Carabinieri sta svolgendo i dovuti accertamenti e saranno i militari a trarre le conclusioni ma, almeno secondo le prime impressioni degli inquirenti, non sarebbe da escludere l’ipotesi di un incendio scatenato da una fiamma libera». Niente feriti, né persone né animali. E non a caso. «Un grazie al Parco, alla protezione civile, alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Lavoro straordinario».