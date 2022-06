Fatf, musica e magia per le vie della città

CREMA - Centinaia di piedi che calcano il centro storico e scaricano sui sampietrini le paure e le tensioni di un incubo lungo due anni: la parata del Franco Agostino Teatro Festival è una marcia di gioia che chiude il cerchio del tempo della pandemia e detta il ritmo della stagione del risveglio. La festa che sigilla il ciclo dei laboratori espressivi dedicati alle scuole del distretto cremasco è un’esplosione di sorrisi, una scarica di allegria, un girotondo di stupore che prende le mosse nel cortile della scuola dell’infanzia Iside Franceschini — palco a cielo aperto delle esibizioni degli studenti — per concludersi in piazza Duomo.

Il pensiero della presidente del Fatf, Gloria Angelotti, racchiudono lo spirito dell’iniziativa: «È una grandissima emozione vedere di nuovo i bambini coinvolti in questo momento festoso. Abbiamo creduto di poter tornare a colorare la città in questa primavera di rinascita, perciò ringrazio i dirigenti scolastici che hanno scelto di imboccare la strada dell’ottimismo accogliendo la nostra proposta. E un grazie enorme va anche ai bambini e ai ragazzi che hanno messo in campo tutto il loro impegno».