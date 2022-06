Un lupo a spasso sulla Paullese, le autorità: "Non c'è di che preoccuparsi"

MADIGNANO - Il video gira da qualche ora sui social, poco fa la conferma dei Carabinieri forestali. Il lupo è una presenza fissa nel Cremasco. L'avvistamento di ieri sulla Paullese a Madignano, di fronte alla stazione di servizio Eni, non lascia più dubbi. Un grosso esemplare ha attraversato la strada in mezzo alle auto, per poi infilarsi lungo la pista ciclabile che porta verso Crema e sparire tra la folta vegetazione del bosco naturale che costeggia l'ex statale.

Potrebbe essere uno degli animali che da mesi vengono monitorati dai Forestali soprattutto di notte. Un piccolo branco di quattro o cinque esemplari, che vanno avanti indietro tra la Bassa bergamasca e il Cremasco, spostandosi soprattutto lungo le zone boscose del Serio.