Verso il voto, i big nazionali sbarcano a Crema: domani c'è Salvini

CREMA - La città sempre più ombelico della politica nazionale. Dopo le conferme di Giorgia Meloni (lunedì alle 14,30) in piazza Garibaldi e Giuseppe Conte (sempre lunedì, ma alle 20,30 in piazza Duomo), la Lega annuncia per domani alle 9,30 al mercato di via Verdi l'intervento di Matteo Salvini.