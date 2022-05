Tetto rotto, centro natatorio allagato: nessun problema in vasca e negli spogliatoi

CREMA - L'acquazzone di ieri ha allagato una zona del centro natatorio comunale. Vicino alla segreteria c'è un punto in cui il tetto è rotto e perde acqua che, con la pioggia battente, è filtrata in grande quantità. Il gestore fa sapere che è così da parecchio ed ha aggiunto che non ci sono stati problemi in vasca e negli spogliatoi.