Giù dal taxi, i genitori di Luca fuori dall'aula: "Vogliamo solo giustizia"

CREMONA - Così Luca Lombardo, il ragazzo rimasto ferito la notte della Vigilia di Natale, oggi in tribunale: "Non sono riuscito a guardarlo (Giovanni Carrera, ndr) negli occhi. Adesso mi tengo su per affrontare ciò che verrà".

I genitori di Luca, Nino e Nadia, chiedono giustizia: "Vogliamo che Luca si riprenda perché ha ancora dei problemi, ma lentamente, molto lentamente, sta migliorando".

Il gup non ha ammesso al rito abbreviato Giovanni Carrera e si torna in aula il 27 maggio: "Ci costituiremo parte civile assistiti dagli avvocati Alberto Gnocchi e Fabio Sbravati. Luca invece farà la causa civile".