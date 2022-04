CREMONA - Flash mob al Cr.Forma per la pace. Durante gli intervalli, dieci studenti hanno voluto sensibilizzare i compagni sul tema della pace, attraverso una performance musicale appositamente realizzata per l'occasione sulla base della canzone "Give peace a chance di John Lennon.

“All we are saying is give peace a chance” hanno cantato e scritto su dei cartelli gli alunni, mentre uno di loro Omar rappava: “Non si pensa a fare rissa, si pensa alla guerra. Alle persone forti ma anche a chi in famiglia una persona l’ha persa. Su questa cosa non si scherza…".

Un momento intenso e coinvolgente per condividere il no alla guerra e il sì alla pace.