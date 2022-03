8 Marzo, il questore Sinigaglia: «Polizia in campo per contrastare la violenza di genere»

CREMONA - In piazza Stradivari per l'8 Marzo c'è il punto d'ascolto della Polizia di Cremona e Crema per sensibilizzare sulla violenza di genere.

«Ci teniamo molto a essere presenti in questa piazza come tutti gli anni per testimoniare con la nostra presenza l'attenzione della Polizia di Stato verso il fenomeno delle violenze di genere» sottolinea il questore Michele Davide Sinigaglia.

«In Italia - secondo i dati scaturiti da un'anali del Dipartimento di Pubblica sicurezza -Direzione centrale anticrimine - tutti i giorni nel 2021 sono stati denunciati una media di 89 reati in materia di violenza di genere» spiega il questore Sinigaglia. «L'impegno delle forze di Polizia deve essere forte per contrastare questi reati. Essendo reati però con una matrice culturale serve l'impegno di tutti».

GLI INTERVENTI DEL 2021.

9 divieti di avvicinamento

2 allontanamenti dalla casa familiare

1 agli arresti domiciliari

6 in carcere

3 obbligo di dimora

Nel 2021 la Divisione Anticrimine ha emesso 13 ammonimenti del questore; ad oggi nel 2022, sono 3.