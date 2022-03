8 Marzo, nei giardini di via Amendola il pannello di Susan Dutton

PIADENA DRIZZONA - Alla vigilia della festa internazionale della donna, oggi a mezzogiorno è stato presentato il pannello realizzato sulla base di un dipinto della pittrice di origine americana Susan Dutton di Castelfranco d’Oglio e posizionato in una aiuola dei Giardini 8 Marzo, in via Amendola.

Il sindaco Matteo Priori ha ricordato la genesi dell’iniziativa: “Circa un anno fa ci siamo incontrati perché Susan è venuta a protestare perché le linee telefoniche non funzionavano. Non la conoscevo e in quella occasione ha iniziato a parlarmi delle sue opere. Così è nata l’idea di fare qualcosa per dare un maggior significato ai Giardini 8 Marzo, a volte un po’ dimenticati. Invece è un ambiente importante per riflettere sul significato di essere donna. Da lì è nata l’opera “La donna è vita”.

IL CURRICULUM DELL'ARTISTA.

Priori ha poi illustrato il curriculum dell’artista, nata il 3 novembre 1942 vicino a Los Angeles. Ha frequentato corsi di disegno base all’Università di Berkeley, per poi iscriversi nel periodo tra il 1962 e il 1965 alla scuola d’arte Meisterschule fur Mode di Amburgo. E’ stata poi consulente grafico a Milano, ha lavorato per agenzie pubblicitarie, per poi passare a New York, Roma, Olanda, dove ha fatto anche la contadina e appreso le tecniche del giardinaggio. Tra il 1986 e il 2000 è vissuta a Parma, periodo nel quale ha viaggiato in Medio Oriente e Nord Africa. Nel 2005 si è trasferita a Castelfranco dove ha proseguito la sua attività artistica.

La Dutton ha spiegato che l’ideatore dello slogan è stato il sindaco: “Il mio compito è stato di trasformarlo in un dipinto che si trova nell’ufficio di Matteo, insieme ad altri dipinti di artisti locali. Ha pensato a tutto il Comune con una tipografia locale. Ho rappresentato cinque fasi basilari della vita di una donna. Una bimba neonata, una bambina di 8 anni, una neomaggiorenne che inizia ad innamorarsi e a cercare il lavoro, una mamma e infine una signora anziana. Il ciclo continuo della vita. Con Matteo siamo andati veramente d’accordo. Ringrazio tanto il Comune, è la prima volta che ho una opera esposta pubblicamente”.

L’assessore alla Cultura Federica Pozzi ha consegnato all’artista un mazzo di fiori con le mimose.

Presenti anche l’assessore Luciano Di Cesare, i consiglieri comunali Emanuele Magni, Ivana Cavazzini, Nicola Ricci, Andrea Cantoni, il luogotenente dei carabinieri Alessandro Currarino, il parroco don Antonio Pezzetti, alcuni colleghi artisti della pittrice, una delegazione di Castelfranco e altri cittadini.