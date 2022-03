8 Marzo, screening gratuiti riservati alle donne

CASALMAGGIORE - Il Comitato locale della Croce Rossa Italiana, per la festa della donna dell’8 marzo, organizza per martedì “8+”, un open day alla sede di via Repubblica 71/B con una serie di screening gratuiti riservati alle donne.

CONTROLLI A PARTIRE DALLE 8.

Si parte alle 8 con controllo di glicemia, pressione, saturazione, elettrocardiogramma a riposo a cura del cardiologo Tullio Craincevich e delle infermiere volontarie della Croce Rossa. Si proseguirà sino alle 10.

Dalle 11 alle 13 è prevista una valutazione tiroidea a cura dell’endocrinologo ed ematologo Antonio Cuzzoli.

Dalle 13 alle 16 si terrà lo spazio di consulenza psicologica a cura delle psicologhe Manuela Mittica e Debora Finardi.

Dalle 14 alle 17 sarà possibile effettuare l’ecografia dell’addome e tiroidea con il radiologo Francesco Maldera.

Dalle 14 alle 19 sarà possibile inoltre avere consigli nutrizionali dalle biologhe nutrizioniste Martina Sgarbanti e Maria Ruberti.

L’organizzazione è a cura della Croce Rossa con il Centro Medico Umanità e il sostegno di Synlab. Obbligatoria la prenotazione al numero 0375-200366.