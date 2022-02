Tassista arrestato, i genitori di Luca: "Non aveva graffi, i vestiti erano perfetti, solo il trauma alla testa"

CREMONA - "Luca è il nostro tesoro, cerchiamo di stargli vicino", hanno affermato i suoi genitori, Nadia e Nino. "Il medico gli ha consigliato di stare accanto alle persone per stimolare anche la memoria. Spesso è preda dell'ansia per il grave incidente che ha avuto e per il fatto di non sentirci dall'orecchio sinistro. Si sente fragile".

All'indomani dell'arresto del tassista Giovanni Carrera, la famiglia di Luca, il 27enne coinvolto in quel drammatico incidente, parla del dramma vissuto dal ragazzo: "Io non ho mai creduto che lui si fosse buttato dal taxi - ha affermato la mamma -. Non aveva graffi, i vestiti erano perfetti, solo il trauma alla testa".

Poi il ringraziamento alla Squadra Mobile: "Molto bravi e professionali, ci hanno dato supporto, stanno facendo un lavoro davvero molto importante. La Giustizia fa il suo corso, non stiamo vicino a nostro figlio".