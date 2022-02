"Paradiso delle nutrie, la ciclabile dei Mosi prossima al crollo"

CREMA - "La ciclabile Crema-Mosi è alla mercé delle nutrie": a lanciare l'allarme sono alcuni residenti della frazione di Crema in un video pubblicato in Rete. Nel filmato si denunciano "dieci anni di incuria" che hanno trascinato nel degrado "uno dei tracciati più belli del territorio". Gli animali selvatici - come documentano le immagini - stanno scavando sotto i cordoli, che "tra poco non avranno più sostegno e crollerà tutto", come afferma un cittadino della zona. Una nota del Movimento 5 Stelle Cremasco lancia un appello alla giunta comunale: "Bonaldi e Bergamaschi hanno ricevuto in gestione pro tempore un bene dei cittadini cremaschi e lo restituiscono alla città fortemente danneggiato. Altri Comuni più piccoli si sono adoperati per mettere in sicurezza la ciclabile ma a quello di Crema sembra interessare poco".